Papa Francesco ai giovani: "Usate bene e responsabilmente il tempo a disposizione"

Le vacanze sono tempo da usare responsabilmente. In un breve videomessaggio, Papa Francesco saluta i giovani riuniti per il World Youth Tourism Summit, una nuova piattaforma che coinvolge i giovani e li invita a condividere le loro idee sul futuro del turismo lanciato quest'anno dall'Organizzazione Mondiale del Turismo. Il primo summit si tiene a Sorrento, è cominciato il 27 giugno e durerà fino al 3 luglio.

Nel messaggio, Papa Francesco ricorda che "per quanti tra voi sono ancora studenti, il turismo coincide con il tempo delle vacanze scolastiche. Le esperienze che si possono fare in questo periodo rimarranno nella vostra memoria".

Il Papa dice che "oltre allo svago e al riposo, so che alcuni di voi usano questo tempo per offrire volontariamente un aiuto in iniziative di solidarietà; altri si dedicano a piccoli lavori per dare una mano alla propria famiglia o per mantenersi negli studi; altri ancora si ritagliano giorni di silenzio e preghiera per stare con Dio e ricevere luce sul loro cammino".

In ogni caso - conclude Papa Francesco - "vi incoraggio a usare bene e responsabilmente il tempo che avete a vostra disposizione: è così che si cresce e ci si prepara ad assumere compiti più impegnativi". L'invito ai giovani è di essere "messaggeri di rinascita e speranza per il futuro".