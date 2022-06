Dall’orto al Conciorto: gli ingredienti di un pomeriggio all’insegna del cibo sano e del divertimento

Suonare una melanzana o un peperone in un mix di natura e tecnologia, di musica e divertimento? Gli ingredienti per un pomeriggio all’insegna del cibo sano e dell’intrattenimento ci sono tutti. Venerdì 15 luglio, infatti, a partire dalle ore 16 ad Aosta si andrà alla scoperta di alcuni degli orti della città per poi concludere con un vero e proprio Conciorto.

L’evento è inserito nel progetto Bread&Roses – Per un cibo buono, pulito e giusto, ideato per promuovere abitudini alimentari più sane – in particolare presso le fasce di popolazione più svantaggiate –, rafforzando messaggi educativi sull’importanza di compiere scelte alimentari consapevoli, rispettose dell’ambiente ed attente al km 0.

Si comincia alle 16 con una visita guidata all’Orto di Sant’Orso gestito dall’Associazione agricoltura biologica e biodinamica Valle d'Aosta e al suo Mercato contadino, che si tiene ogni venerdì pomeriggio, per poi andare alla scoperta degli orti comunali dell’Area Deffeyes. Da lì ci si sposterà di poco, alla Bocciofila del Quartiere Cogne, in via Giorgio Elter 28, dove alle 18.30 si terrà lo spettacolo comico e musicale Conciorto – appunto – con Gian Luigi Carlone, membro fondatore e colonna portante della Banda Osiris, e Biagio Bagini, scrittore e autore di programmi radiofonici. I due suoneranno le verdure attraverso una scheda elettronica, che permette di sentire il suono della natura attraverso il contatto con la mano. Una vera e propria performance artistica condita da una grande dose di ironia e comicità. L’evento si concluderà con un aperitivo a tema “orticolo” sempre presso la Bocciofila.

Per informazioni: 0165230685 - info@csv.vda.it

******

Iniziativa finanziata nell’ambito della co-progettazione con il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta e la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta (DGR 1254 del 23/11/2020) a valere sui fondi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al DM 44/2020.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Bocciofila del Quartiere Cogne, il Comune di Aosta e in co-progettazione con l’Associazione agricoltura biologica e biodinamica Valle d'Aosta. La Bocciofila del Quartiere Cogne è un servizio dell'Assessorato Politiche sociali del Comune di Aosta in co-progettazione con l'A.T.I di cooperative sociali L'esprit à l'Envers e La Sorgente.