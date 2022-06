La Pépinières di Aosta presenta il “Demo Day 2022”

Investitori e addetti ai lavori assisteranno alle presentazioni delle varie squadre di imprenditori insediate nelle due Pépinière. A partire dalle h.10.00, le startup presenteranno i loro progetti innovativi a una platea di investitori nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di raccogliere capitali per finanziare lo sviluppo della propria impresa.

Nella mattinata saranno inoltre previsti alcuni interventi di stakeholders di elevato profilo. Al termine delle presentazioni, alle 12,30, si terrà “Expo Pépinières”, un momento durante il quale il pubblico presente potrà visionare i prodotti ed i prototipi delle startup insediate presso gli incubatori valdostani, che saranno illustrati dagli stessi imprenditori presenti all’evento.

In contemporanea verrà offerto un light lunch a buffet. La partecipazione è totalmente gratuita. Per partecipare occorre iscriversi al link sottostante https://forms.gle/U5YqkWYeeEEay9P9A entro le ore 12,00 di lunedì 4 luglio p.v. Per maggiori informazioni consultare il link www.pepinieresvda.eu/2022/06/10/demo-day-2022-vieni-a-conoscere-le-nostre-startup/ oppure mandare una e-mail apepinieres@fondazionebrodolini.eu