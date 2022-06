Condanna in carcere per bastonatore di gatti

Diventa definitiva la condanna dopo che il tribunale di Lecce in sede di appello ha confermato la pena a un mese e dieci giorni di reclusione ed al pagamento delle spese legali e processuali l'ultraottantenne che nel maggio del 2015 era stato ripreso dalle telecamere mentre bastonava dei gatti stanziati nell'area verde di un complesso condominiale a Brindisi.

L'uomo era stato denunciato dalla propresidente nazionale di AIDAA Antonella Brunetti. Ora a distanza di sette anni dall'accaduto la condanna diviene definitiva. Soddisfazione dei vertici dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente in particolare della pro presidente Antonella Brunetti che ha dichiarato: " La conferma di questa sentenza è importante, in quanto è la prima in assoluto nella storia che sancisce le responsabilità di un individuo che fa del male ai gatti dentro un'area condominiale e che per questo è stato condannato per maltrattamento di animali."

AIDAA scrive inoltre in una nota stampa: "Anche questa sentenza mette in evidenza come sia indispensabile aumentare le pene per chi fa del male agli animali. Serve maggiore severità per tutelare queste vite il cui valore oggi è anche riconosciuto nella Costituzione della Repubblica Italiana".