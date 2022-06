Saint-Rhémy-en-Bosses: L'Amministrazione promuove la mobilità elettrica

Il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses organizza una giornata per promuovere la mobilità elettrica e per scoprire il territorio. L’appuntamento è giovedì 30 giugno, alle ore 10, presso la piazza del Municipio: il programma prevede l’inaugurazione della stazione di ricarica E-LOUNGE di Repower, prima di iniziare la salita in e-bike fino ai 2.473 metri del Colle del Gran San Bernardo, con una tappa intermedia alle ore 11 a Praz d’Arc da “Chez Lugon”.

All’arrivo, alle ore 12.30, si terrà l’inaugurazione della seconda stazione di ricarica E-LOUNGE, con interventi del Sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses Alberto Ciabattoni e di Davide Morrone, Energy Manager Repower, seguita da un rinfresco all’Hotel Italia. Il Comune mette a disposizione delle e-bike che si possono ritirare presso il noleggio di Flassin (per informazioni Erik Avoyer 338 3522977).

“Il cicloturismo in e-bike ha prodotto un forte impulso economico e i cicloamatori possono trovare nel territorio di Saint-Rhémy-en-Bosses numerosi percorsi su sentieri con diversi livelli di difficoltà. In questi anni – spiega il vicesindaco Simone Real – l’Amministrazione comunale ha lavorato per implementare una rete ciclabile che intersechi rifugi, punti panoramici, il Colle del Gran San Bernardo, il Col Malatrà, i borghi di Saint-Rhémy e Saint Léonard, oltre alle strutture ricettive e ai prosciuttifici Jambon de Bosses DOP e Jambon alla brace di Saint-Oyen”.

Il progetto ha visto la posa di diverse stazioni di ricarica e-bike sul territorio al fine di creare una ciclovia elettrificata che permetta ai ciclisti di ricaricare, gratuitamente durante sosta e pernottamenti, non solo le e-bike, ma anche i device elettronici. Nella piazza del Municipio e al Colle Gran san Bernardo sono state posizionate altre due panchine intelligenti E-LOUNGE di Repower. Dotate di sei prese di ricarica, hotspot Wi-Fi, sistema di illuminazione notturna e 4 ampie sedute, E-LOUNGE è uno strumento di ricarica che per la sua estetica e funzionalità ha ricevuto il Compasso d’Oro ADI, l’Oscar nel Design, nel 2020.

“Repower vede nella bicicletta uno straordinario mezzo per la scoperta del territorio, un elemento chiave di una mobilità nuova nella quale crediamo fortemente. Il cicloturismo e il marketing territoriale sono per Repower due facce della stessa medaglia, due leve di business strategiche per il settore dell’hospitality – aggiunge Davide Damiani, Sales Promotion e PR Manager Repower - oltre che importanti occasioni di visibilità. Per questo motivo abbiamo portato a Saint-Rhémy anche due rastrelliere DINA, perno del nostro progetto DINAclub, il primo network di ricarica dedicato alla pedalata assistita che punta ad elettrificare le ciclovie italiane.”

Oltre a queste due, a Plan Puitz è stata collocata una pensilina in acciaio corten, con due moduli fotovoltaici che permettono di ricaricare fino a 4 biciclette contemporaneamente, mentre altre due stazioni, dotate anche di defibrillatore, sistema di videosorveglianza e hotspot per collegamenti wi-fi, sono state posizionate al Foyer de Fond di Flassin e di Crevacol.