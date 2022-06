INDENNITA’ UNA TANTUM 200 EURO APERTA LA PROCEDURA PER INVIARE LE DOMANDE

Possono presentare domanda i lavoratori:

• domestici;

• titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

• stagionali, a tempo determinato e intermittenti;

• iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

• autonomi occasionali privi di partita IVA;

• incaricati alle vendite a domicilio.

Per i lavoratori domestici, che hanno tempo fino al 30 settembre per inoltrare la domanda, il pagamento sarà disponibile entro pochi giorni dalla domanda, già per il mese di luglio.



Per le altre categorie di lavoratori il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 ottobre e il pagamento sarà disposto, come previsto dalla norma, a partire da ottobre prossimo.



L’Inps ricorda che:

- i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, riceveranno l'indennità dai propri datori di lavoro;

- la domanda di bonus da parte dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e

intermittenti nonché degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo deve

essere presentata esclusivamente se tali lavoratori non percepiscono il bonus

direttamente dal datore di lavoro in quanto titolari di rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022;

- i beneficiari delle indennità Covid-19, di cui ai decreti Sostegni e Sostegni bis, e i titolari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022, otterranno l’erogazione d’ufficio del bonus 200 euro da parte dell’Inps, senza necessità di inoltrare la domanda.



Per inoltrare la domanda è sufficiente collegarsi al sito www.inps.it e seguire il percorso:

“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Una volta autenticati (con Spid, CIE o CNS), sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al sito web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 Roma

oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).



È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.



Per approfondire è possibile consultare la circolare n.73/2022 disponibile sul sito Inps.