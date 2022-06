GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l’Università del Piemonte Orientale di Novara per tirocini curriculari presso una serie di strutture dell’Amministrazione regionale.

Approvata la gratuità sui mezzi di trasporto pubblico regionale su gomma e su ferro a favore dei profughi provenienti dall’Ucraina e delle persone straniere richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. La spesa totale presunta, per l’anno 2022, è pari a 60 mila euro.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Concesso un contributo a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo a favore di un’impresa ingegneristica.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Iscritti a bilancio i fondi a valere sul Fondo Complementare al PNRR assegnati dallo Stato con Decreto del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, che attribuisce alla Regione Valle d’Aosta l’importo complessivo di 8 milioni 372 mila 627 euro per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria di strade regionali, gallerie e viadotti nelle aree interne Bassa Valle e Grand-Paradis, per un importo complessivo, nel triennio, di 4 milioni 186 mila 314 euro.

Approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento del ponte al chilometro 8+585 della strada regionale n. 47 di Cogne in Loc. Chevril, in Comune di Aymavilles per un importo dei lavori complessivo di 5 milioni 900 mila euro.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Approvato il progetto di realizzazione della pista forestale Bois Dessus, nel Comune di Perloz. Allo scopo sono stati stanziati 331.662 euro.

Approvata la partecipazione della Regione, in collaborazione con la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, Terra Madre Salone del Gusto 2022 per una spesa complessiva di 21.350 euro impegnata come rimborso alla Chambre per l’abbattimento del 70% della quota di partecipazione di un numero di aziende valdostane stimate pari a 10 a seguito di specifica rendicontazione.

AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle Miniere di località Balme e Saint-Jean, in Comune di Ollomont. Il progetto Le Miniere intorno al Mont Vélan, Mimonvé, rientra nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera 2014/2020.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Approvato l’Avviso pubblico rivolto agli organismi di formazione accreditati per il finanziamento di un corso di riqualificazione per OSS, Operatore socio sanitario. Allo scopo sono stati stanziati 47 mila euro.