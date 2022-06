Forte di Bard, Tony Hadley presente ad "Aosta Classica"

Un altro artista di fama internazionale impreziosisce la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard. Ai concerti di Angelo Branduardi del 22 luglio, di Malika Ayane il 24 luglio, di Al Di Meola il 28 luglio, di Toquinho il 31 luglio e allo spettacolo "Pierino, il lupo e l'altro", concerto dell'Ensemble Symphony Orchestra con il racconto di Arturo Brachetti il 26 agosto, si aggiunge il concerto di Tony Hadley, "Tony Hadley swings in Bard", in programma domenica 21 agosto.



Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, è uno dei cantanti più autorevoli nella storia del pop mondiale, è stato premiato con una medaglia d'oro dalla British Academy of composers and songwriters, è un'autentica icona musicale degli Anni 80. "Through the barricades", "True", "Gold" sono alcune delle hit amate da intere generazioni in tutto il mondo. Arriva a Bard in concerto con una grande big band in un viaggio nel tempo che parte da Tony Bennett e Frank Sinatra e arriva ai grandi successi degli Spandau.



Il concerto al Forte di Bard è un progetto appositamente concepito e che prevede la costituzione di una big band di soli musicisti valdostani e provenienti per la gran parte dalla Sfom, la Scuola di formazione e orientamento musicale e il Conservatoire de la Vallée d'Aoste, che accompagneranno Tony Hadley in questo viaggio musicale. I biglietti sono in vendita su TicketOne e nel punto vendita ufficiale di Aosta Classica, il negozio "Musica e ricordi" in via Sant'Anselmo, ad Aosta.