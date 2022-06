Set di cortesia, un aiuto per passare all’ecologico

La transizione verso un mondo più ecologico passa anche dalla sostituzione, in alberghi e strutture ricettive, dei set di cortesia passando da quelli monouso a quelli realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Per questo, beneficiando delle risorse a disposizione nel “Fondo pratiche sostenibili” istituito presso il Ministero del Turismo, le imprese del settore turistico e alberghiero, possono ottenere un rimborso parziale delle spese a tal fine. L’agevolazione è pari a 500 euro ogni 5mila euro di spesa, che non potrà comunque essere inferiore a 5mila euro. Le spese ammissibili dovranno essere sostenute dal 23 febbraio 2022 fino alla data di esaurimento delle risorse disponibili. Le domande possono essere inviate alla casella di posta elettronica certificata pratichesostenibili@pec.ministeroturismo.gov.it fino alle ore 12 del 31 ottobre prossimo.

Chi può richiederla

Beneficiari sono i soggetti titolari di strutture turistiche e alberghiere a carattere imprenditoriale al primo gennaio 2022. Oltre agli alberghi l’agevolazione riguarda: