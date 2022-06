Marché Noël déplacé en places Roncas, Jean XIII et Caveri

Le Marché Vert Noël, marché des fêtes de la ville d'Aoste, déménage. La Commune a choisi les trois places dans la zone nord du centre historique - place Pierre Léonard Roncas, place Saint Jean XXIII et place Severino Caveri - pour accueillir les chalets du Marché, obligé de déménager de son emplacement habituel dans la zone archéologique du Théâtre Romain.

C'est ce qu'a décidé, lors de la séance d'hier, la junte municipale. "Dès que les éventuelles contraintes et limitations seront définies avec plus de certitude et pour la réalisation de l'événement, le nombre total de stands d'exposition à disposition à diviser en trois zones sera quantifié", écrit l'administration dans un communiqué de presse. Le Marché sera ouvert tous les jours du samedi 19 novembre au dimanche 8 janvier 2023; l'inauguration est prévue le vendredi 18 novembre.

Les heures d'ouverture seront tous les jours de 10h30 à 20h, sauf les jours de Noël et du Nouvel An, avec ouverture différée à 15h. À titre expérimental pour l'édition 2022-2023 est prévue la possibilité de participation, en tant qu'invités des stands institutionnels, de sujets provenant de Pays d'outre-Alpes "pour promouvoir les échanges interculturels entre différents pays, après partage avec les partenaires financiers du Marché Vert Noël", qui sont l'administration régionale et la Chambre Valdôtaine.