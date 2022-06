Lo stato di salute della sanità valdostana

La Sanità non è solo Ospedale e la “salute” non è solo sanità, per questo il comitato ValléeSanté ha avviato un giro di consultazioni sul territorio. Per raccogliere informazioni e per informare di cosa sta succedendo rispetto al progetto di ampliamento e ristrutturazione del vecchio Parini.

Già negli incontri precedenti dal pubblico sono emerse diverse richieste di approfondimento e di maggiore “informazione”. C’è preoccupazione rispetto agli annunciati Piani di riorganizzazione sanitaria (Piano Benessere) soprattutto alla luce delle notizie che vedono un continuo esodo del personale sanitario. L’attrattività è uno dei temi difficili, ma certo non si può rispondere solo con incentivi economici. La riorganizzazione dei servizi e l’utilizzo del personale come vera “risorsa” dovrebbero costituire la base di partenza per il rilancio della sanità valdostana.

La distribuzione futura delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità costituiscono domande ricorrenti da parte dei partecipanti agli incontri così come, ovviamente, le scelte rispetto al Nuovo Ospedale.

Oltre ai 1.250 firmatari della petizione, quando la gente viene informata sui pro e sui contro della ristrutturazione, la domanda che emerge è sempre la stessa – ma perché non si vuole un Ospedale Nuovo?.

A questo ed altri interrogativi cercheranno di rispondere i componenti del Comitato ValléeSanté venerdì primo luglio a Donnas.

Incontro LIBERO e aperto a TUTTI

www.change.org/NuovoOspedale2030 valleesante@gmail.com