Avviata la raccolta fondi per Kevin

È iniziata presso il distributore Eni di Villar Perosa (To), di Monica Ibi e Simone Frascati, la raccolta fondi in favore di Kevin Avondet e famiglia. Residenti e turisti possono acquistare liberamente dei buoni carburante per aiutare la mamma di Kevin che ogni giorno viaggia da Villar Perosa al Cto di Torino per assistere il figlio in seguito al grave incidente stradale del 20 maggio.

In estate ci spostiamo di più e la solidarietà non ha confini. Come diceva il grande Fabrizio De Andrè:" Fate in modo che la pietà non vi rimanga in tasca!". Dietro a ogni malattia o infortunio si celano abissi di dolore, disagi e imprevisti che necessitano di soccorso concreto.