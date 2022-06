Aosta: In arrivo 250mila euro per efficienza energetica cinema teatro Giacosa

C'è anche il cinema teatro Giuseppe Giacosa di Aosta tra i 348 teatri selezionati dal ministero della Cultura per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica. L'importo dei fondi del Pnrr che verrà impiegato sarà pari a oltre 89 milioni di euro.

Per Aosta, lo stanziamento è di 250.000 euro; il Giacosa si è posizionato al 59esimo posto con 69 punti. "Con la pubblicazione dei decreti di assegnazione delle risorse, il ministero guidato da Dario Franceschini conferma la tabella di marcia del Pnrr e raggiunge tutti gli obiettivi che erano previsti per il 30 di giugno", si legge in una nota del ministero.

NEL MESE DI MARZO 2022 La Giunta Nuti ha deliberato di partecipare all’Avviso PNRR “Ministero della Cultura - Teatri” mediante la progettazione e la candidatura degli interventi di riqualificazione tecno-energetica ed eco-efficienza necessari per il Teatro Giacosa, per un importo complessivo del progetto di 424 mila euro, di cui 174 mila a carico del Comune.

Ha anche approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di riqualificazione energetica e tecnologica che andrà a sanare le problematiche della struttura relative all’isolamento delle pareti perimetrali, alla coibentazione della copertura, alla sostituzione dei serramenti e alla realizzazione della ventilazione meccanica controllata.

Nel caso il progetto venga ammesso a finanziamento, l’iter per gli interventi dovrà essere attivato entro fine anno con chiusura dei lavori prevista entro l’estate del 2024.

Per quanto riguarda l’involucro esterno, è previsto l’isolamento termico delle pareti perimetrali dell’edificio che attualmente non risultano coibentate con pannelli di materiale isolante e lastre di finitura in cartongesso, mentre per la coibentazione della copertura verranno posati pannelli isolati e ventilati, composti da uno strato esterno in lamiera di acciaio zincato protetto nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo e insonorizzante.

Gli attuali serramenti a vetro singolo o a doppio vetro di vecchia tecnologia saranno sostituiti da nuovi elementi in PVC dotati di vetrocamera con triplo vetro basso emissivo.



Infine, la ventilazione meccanica controllata sarà realizzata attraverso una nuova Unità di trattamento aria del tipo a “tutt’aria” che abbinata a una pompa di calore per il riscaldamento della platea garantirà sia la portata di aria esterna, sia un salto in avanti in termini di efficienza energetica e quindi un ambiente più sano e sostenibile, oltre che la disponibilità, prima assente, del raffrescamento estivo.



Gli interventi dovrebbero garantire una sensibile riduzione dei consumi di energia del teatro. In particolare, l’indice di prestazione energetica totale dell’edificio si ridurrebbe del 64,4%, con una netta diminuzione della quota di energia non rinnovabile (-71,0%) e un notevole aumento di quella rinnovabile (+250%).

La prestazione energetica globale del fabbricato otterrebbe un vistoso incremento, riassunto dal miglioramento di classe energetica, che, a seguito degli interventi, passerebbe dalla classe “E” alla classe “A3”.

Inoltre, è prevista una diminuzione del livello di emissioni di CO2 emessa pari al 72,5%.