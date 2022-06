Aprés 3 ans, le boulodrome du quartier Cogne à Aoste rouvre

Après avoir été fermé pendant trois ans, le boulodrome du quartier Cogne, à Aoste, rouvre ses portes demain, après un long processus bureaucratique pour commencer la co-planification pour la gestion et une période de travaux qui a concerné Le boulodrome a toujours été un trait d'union entre le quartier Cogne et le centre historique- explique Clotilde Forcellati, assesseure communale aux Politiques sociales de la commune d'Aoste- et nous souhaitons que ce lien existe aussi au sein de la structure, qui devra agréger et assurer la participation". Le syndic Gianni Nuti ajoute: "La réouverture du boulodrome était un objectif que nous nous étions fixé dès le début de la législature. Aujourd'hui, nous y sommes parvenus".

L'installation, située entre rue Giorgio Elter et rue Monte Pasubio, sera gérée pour deux ans, renouvelables pour deux autres, par une association temporaire d'entreprises dirigée par la coopérative L'esprit à l'Envers et avec la coopérative La Sorgente, sera soutenue par la section de pétanque Ccs Cogne et la Fib, la Fédération italienne de pétanque. Les travaux ont commencé le 6 juin. "Nous savons que tout ne sera pas parfait car il manque encore des travaux, mais nous avons voulu commencer", souligne Forcellati.

Le boulodrome, des années 1950 à 2005, était propriété de la région; en 2005, il a été cédé à la Commune. L'administration de place Émile Chanoux a investi 110.000 euros pour la réouverture; elle dépensera environ 65.000 euros par an pour le faire fonctionner.

Le boulodrome sera ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h à 20h; le dimanche de 15h à 20h; le lundi, il sera fermé. La programmation est prévue pour tous les groupes d'âge. Demain, une fête inaugurale est prévue: à partir de 16h30, il sera possible de jouer à la pétanque, accompagné par les techniciens du Ccs Cogne; il y aura une exposition de voitures anciennes Vespa; les cocktails de Paolo Romeo; la musique live avec la Tnt Band.