Con INSOLITI il teatro torna in montagna

Dopo una prima edizione di successo torna INSOLITI, la rassegna a cura dell’Associazione culturale Altitudini che porta il teatro in posti desueti nella Valle d’Aosta, lontani dalle consuete ”vie turistiche”. Dal 10 luglio al 30 agosto il tour toccherà tredici luoghi insoliti, ai piedi delle vette più alte delle Alpi: spazi che sono diventati patrimonio architettonico, parchi naturali, location naturali, posti a volte “estremi”, ospiteranno performance pensate o riadattate site specific, teatrali e musicali, proposte che si fondono con il paesaggio e da esso traggono ispirazione. L’obiettivo è quello di rinnovare il teatro facendone arrivare la cultura ed il piacere di vedere spettacoli dal vivo in circuiti alternativi, immaginarlo in una cornice nuova che offre allo spettatore la doppia esperienza di nutrire l’anima assaporando il «gusto» di un posto unico allo stesso tempo.

Undici comuni in tutta la regione e 13 location insolite, da una vetta all’altra e da una valle all’altra, per riempire di teatro gli spazi aperti normalmente avulsi da tali forme di spettacolo: la Stambeccaia del Parco Nazionale Gran Paradiso e il Giardino della Biblioteca di Cogne, la Casa Alpina di Ollomont, i Giardini del Seminario di Aosta, la Valle di Clavalité di Fenis, il Castello di Cly a Saint-Denis, Promise a La Thuile, La Villa Tea e il capoluogo Le Bourneau di Charvensod. E ancora il Lago Blu di Cervinia a Valtournenche, Frazione Albard di Donnas, la Wohnplatz di Gressoney e la Piazza del Castello di Issogne.

INSOLITI 2022 sarà all’insegna della «performance», dell’atto poetico di corpi e sonorità che penetrano un paesaggio per abilitarlo profondamente, per farne totalmente parte. Esplorano ognuna un elemento diverso (il vegetale, l’acqua, le stelle, il vento, la neve, la luce…) ed in questa esplorazione del mondo naturale accompagnano lo spettatore per farlo vibrare direttamente con il paesaggio. Per questa edizione la direttrice artistica Alessandra Celesia metterà in luce il lavoro di diversi artisti valdostani, convinta che «la cultura local in Valle d’Aosta sia patrimonio artistico da curare e rispettare, una miniera di forze creative e professionalità di altissima qualità di cui il territorio deve sapersi nutrire per farne valore aggiunto». Particolare attenzione sarà rivolta anche ai giovanissimi che sono partiti a studiare e formarsi in tutta Europa e che dimostrano particolare talento. Infine ci saranno alcuni «inviti» ai territori limitrofi per mantenere la filosofia della prossimità geografica che in un’epoca di grandi cambiamenti climatici deve rendere consapevoli anche gli spostamenti culturali, favorendo la sostenibilità laddove le risorse a portata di mano abbiano le caratteristiche di alta qualità ricercate.

INSOLITI ha come obiettivo quello di toccare nuove fasce di pubblico ed avvicinare all’esperienza teatrale chi non frequenta le sale dei circuiti classici. Turisti che diventano spettatori per caso, attirati dalla bellezza paesaggistica, giovani per i quali è più facile riunirsi sotto le stelle che attraversare la soglia di un teatro, famiglie che si godranno un testo recitato per loro con la scusa di un picnic sulla riva di un lago in altitudine, toccando con mano il palcoscenico, senza la distanza di quinte o rappresentazioni lontane dal quotidiano.

Oltre a dare un nuovo slancio al teatro all’aperto, la rassegna ha il merito di aver costruito una rete di luoghi e Comuni in grado di cooperare per creare una circolazione e uno scambio virtuoso di spettatori/turisti che seguono INSOLITI di spettacolo in spettacolo, come in una sorta di tour turistico-culturale. Una dinamizzazione delle singole realtà locali che permette la circolazione di idee e di emozioni da una valle all’altra, dando vita ad un paesaggio umano e sensibile di riflessioni e affinità intellettuali a cui crediamo profondamente.

Infine, INSOLITI è un esempio di turismo culturale e responsabile, in conformità con i principi di «slow tourism» di cui la pandemia ha saputo ricordarci l’importanza. Posti splendidi, insoliti, di nicchia e magnificamente alternativi che aspettano i visitatori (e i locali) con la loro incommensurabile bellezza: un richiamo importante verso un territorio che sa reinventarsi in sintonia con le aspirazioni delle nuove generazioni.