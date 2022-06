E' stato rinviato a giudizio il medico di Verrayes Marco Aicardi, imputato per l'omicidio colposo a seguito della morte a soli 17 mesi della piccola valdostana Valentina Chapellu.

La bambina è deceduta all'ospedale Regina Margherita di Torino nel febbraio 2020, dove era giunta in condizioni disperate, a causa di una sovrainfenzione batterica per un'influenza, dimessa per quattro volte dall'ospedale Beauregard di Aosta dopo essere stata visitata.

L'udienza è stata fissata al prossimo 25 ottobre.