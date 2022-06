A Courmayeur rinasce il Comité

A maggio, si erano dimessi in blocco sei componenti del precedente direttivo: le tensioni con l'amministrazione comunale erano insanabili. Il Comité uscente aveva proposto di accorpare le cinque feste patronali dei villaggi del paese del Monte Bianco in due appuntamenti, uno a inizio stagione, uno a chiusura dell'estate.

Dopo un'apertura, il Comune aveva negato il proprio patrocinio ai due eventi. Si erano dimessi sei componenti su 13 del direttivo, compresi il presidente Marco Dezoppis, il vicepresidente Michel Chamen, la segretaria Laura Donato. Venerdì, il Comité de Courmayeur si è ricostituito. In settimana ha incontrato con i referenti dell'amministrazione comunale "per la condivisione del programma delle manifestazioni estive.

L'impegno del Comité è incentrato sul portare avanti le manifestazioni della tradizione e del folclore a favore della comunità locale e degli ospiti di Courmayeur, per il rafforzamento dell'identità e cultura locale e per promuovere momenti di socialità sul territorio" scrive il nuovo direttivo in una nota.

"Dal positivo incontro e dal buon clima di collaborazione con l'amministrazione comunale è stato definito" il programma degli eventi. Sabato 16 luglio si terrà la festa patronale di San Benedetto a Dolonne; mercoledì 27 luglio la festa di San Pantaleone nel capoluogo; sabato 6 agosto la festa del Villair; sabato 20 agosto la festa della Saxe. Al momento non è compresa solo la festa di Santa Margherita a Entrèves.

Il nuovo presidente del Comité è Simone Cauteruccio, vicepresidente è Nella Lina Borettaz, segretaria Mia Parasacco; i componenti sono Ermanno Pollet, Luca Signore, Alex Tampan, Oriana Presa, Pasquale Muscatelli, Andrea Argese, Vittorio Atzeni, Mathias Passino, Giacomo Perri e Niccolò Bruni.