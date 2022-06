Primo incontro del progetto "Mémoire de l'Émigration"

Gli italiani di oggi che scelgono di lavorare all'estero o che si spostano nello Stivale sono al centro del primo di quattro incontri organizzati dalla presidenza della Regione Valle d'Aosta. L'appuntamento è domani alle 18 nella sala conferenze della biblioteca regionale Bruno Salvadori, ad Aosta.

L'appuntamento, dal titolo "La recente emigrazione degli italiani", vedrà la partecipazione di Delfina Licata, curatrice, coordinatrice e caporedattrice del rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes, e di Michela Ceccarelli, autrice di Émigrés 2.0 e responsabile della ricerca sulla recente emigrazione nell'ambito del progetto "La Mémoire de l'émigration". Il presidente della Regione, Erik Lavevaz, porterà i propri saluti.

È il primo dei quattro incontri della rassegna "Autour de la Rencontre", promossa dalla Regione nell'ambito delle manifestazioni della 46esima Rencontre Valdôtaine di Fénis. Seguiranno le conferenze "Les émigrés et l'éducation: les Pro Schola de Champdepraz et de Challand-Saint-Victor", in programma venerdì 8 luglio, alle 21; "Entre montagne, mer et mine: une émigration de retour", il 22 luglio alle 18, e "La mobilità nelle Alpi del XV secolo", venerdì 29 luglio alle 21. Modererà gli incontri Alessandro Celi, coordinatore del progetto "La mémoire de l'émigration".