Siccità, problemi in VDA a nevai e Dora Baltea

Continua il momento critico in Italia ma anche in Valle d'Aosta per il caos legato alla siccità.

In VDA i nevai sono già sciolti come nel mese di agosto, ma i problemi non si fermano qua visto che anche la Dora Baltea ha dimezzato la propria portata a causa della mancanza delle piogge. Per quanto riguarda l'acqua conservata nel manto nevoso il calo è del 40-50% e a soffrire di più di questa situazione sono i bacini di Cogne e Champorcher.

Secondo i dati forniti dal Centro funzionale regionale, il picco è in netto anticipo rispetto al passato.