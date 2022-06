Pour l’Autonomie affronta i temi spinosi del Caro bollette energetiche e del Progetto “Lo sci per tutte le abilità”

«Da diverso tempo esortiamo il Governo regionale a varare un disegno di Legge mirato al contenimento dei costi delle bollette energetiche e dei carburanti che gravano sempre più in modo crescente sulle famiglie e imprese anche valdostane, in seguito alla situazione di crisi internazionale» spiegano i Consiglieri Marco Carrel e Augusto Rollandin.

«Nella seduta del Consiglio del 23-24 Marzo 2022, è con una certa contrarietà - aggiungono - che abbiamo appreso dalla risposta dell’Assessore competente a una nostra interrogazione, che si era ritenuto di rimandare all’assestamento di bilancio di Giugno l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie a supportare qualsivoglia provvedimento atto a calmierare il caro bollette, nonostante l’audizione di CVA e DEVAL presso la IV Commissione tenutasi il 17 febbraio 2022 e tenendo ben poco in conto le istanze allarmate della collettività valdostana».

Poi si dicono perplessi "da questo modus operandi con cui si predilige rimandare le decisioni anziché affrontare le problematiche in tempi e modi perlomeno coerenti con la loro urgenza, con questa interpellanza chiediamo di sapere: se ci sia intenzione di destinare delle risorse dell'avanzo di amministrazione per specifiche misure mirate a calmierare l’aumento dei costi dell’energia; quante siano le risorse che si intende destinare per una misura che miri a calmierare il rincaro delle bollette energetiche per famiglie e imprese valdostane; e se vi sia l'intenzione e la volontà politica di prevedere delle risorse da destinare a famiglie e imprese valdostane per investimenti che puntino all’indipendenza energetica, riducendo i consumi e aumentando le produzioni da energie rinnovabili».

«Il progetto “Lo sci per tutte le abilità” è un’iniziativa, presentata dalla nostra Regione ed approvata e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha come obiettivo di ampliare e rendere più inclusiva l’offerta turistica invernale diretta alle persone con disabilità e alle relative famiglie ed accompagnatori» illustrano i Consiglieri di PlA «Pur stimando positivamente gli assunti e le intenzioni di detta iniziativa, non possiamo che condividere le perplessità manifestate dalla sezione regionale dell’Unione Italiana del Ciechi e degli Ipovedenti relativamente al fatto che il progetto si limiti a puntare unicamente sul comparto sciistico, senza che siano state prese in considerazione le proprie proposte di estenderlo anche alle attività con valenza culturale quali visite a siti di interesse ambientale, storico, artistico e archeologico, altrettanto meritevoli di incentivi e di cui la nostra Regione vanta delle eccellenze a livello nazionale ed internazionale. Pertanto si interpella la Giunta per conoscere se vi sia intenzione di prevedere una modifica del progetto presentato, integrandolo con le richieste esplicitate da UICI e renderlo così realmente inclusivo».