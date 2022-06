GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo regionale ha nominato, nella persona del signor Nicola Marotta, quale componente supplente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione, Comando territoriale di Aosta della Guardia di Finanza e il consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta con la finalità di sviluppare una collaborazione a salvaguardia della legalità utilizzando le risorse derivanti dal PNRR.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Approvato il progetto per la tutela e la promozione della Lingua minoritaria Francoprovenzale da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione di un finanziamento sui fondi previsti per il 2022.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

Approvato il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di studenti meritevoli che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2021-2022, scuole secondarie di secondo grado di tipo o indirizzo non esistente nella regione, ovvero frequentanti scuole secondarie fuori dal territorio regionale al fine di seguire attività sportive o artistiche.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Determinato il fabbisogno formativo di professionisti sanitari e approvati i posti da istituire nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Torino a partire dall’anno accademico 2022/2023.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Sono stati concessi contributi una tantum agli organismi di formazione accreditati per acquistare attrezzature, effettuare interventi di adeguamento impiantistico o strutturale dei laboratori didattici, per favorire la realizzazione di attività formative maggiormente aderenti ai cambiamenti tecnologici e digitali del mercato del lavoro, per un totale di 750.000 euro, con concessione massima di 200.000 euro a ciascun soggetto.