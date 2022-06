LIBRARTE: IL BASTARDO è il nuovo libro di Daniela Piazza - AltreVoci Edizioni

Buongiorno con una novità in libreria in libreria dal 10 giugno 2022. La scrittrice Daniela Piazza, celebre per i suoi intriganti e straordinari thriller storici, ci sorprende con un altro romanzo intitolato "IL BASTARDO" AltreVoci Edizioni.

Congratulazioni Daniela.

La trama:

Lione, 1245.

Francesco Fieschi, ambizioso nipote del Papa, non avrebbe mai immaginato che la relazione segreta con l’avvenente nobildonna Matelda de La Rocheblanche lo avrebbe fatto diventare cavaliere e imbarcarsi per la sesta crociata.

Affascinato dalla prospettiva di combattere al fianco del re e guadagnarsi la gloria in difesa della Cristianità, si ritroverà invece costretto a destreggiarsi tra intrighi e invidie, tra potere temporale e spirituale, tra l’imperatore Federico II di Svevia, Papa Innocenzo IV e il Re di Francia Luigi IX.

Riuscirà a raggiungere la Terrasanta, nonostante l’inquietante presenza di un misterioso nemico che continua a ostacolarlo?