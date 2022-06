Donnas: Minoranza chiede di detassare cittadini con avanzo di amministrazione

Sono dure le critiche che il gruppo di minoranza, Donnas Domani, rivolge al sindaco e alla maggioranza per il mancato coinvolgimento. “In apertura dell’ultima adunanza tornando al tema ricorrente dell’assenza di coinvolgimento del nostro gruppo di minoranza, abbiamo voluto ricordare nuovamente che è organo di governo del Comune insieme alla Giunta e al Sindaco”, sottolineano i quattro consiglieri.

Secondo quanto riferito da Anna Jacquemet, Fabio Marra, Jaël Bosonin, Lucia Iannuzzi, dallo scorso anno il Consiglio comunale di Donnas è stato convocato solo due convocazioni, a 5 mesi di distanza l’una dall’altra. “A nostro parere – spiegano - queste sono insufficienti. Avvalorati dalla consapevolezza della grave perdita riportata per il nostro paese con la mancata assegnazione dei 20 milioni stanziati per il PNRR borghi, riteniamo che ci sia molto su cui discutere, lavorare, investire. Crediamo fermamente che il vero cambiamento avverrà solo nel momento in cui si troverà la strada per il dialogo e la collaborazione”.

Come segnale di protesta al mancato coinvolgimento il gruppo si è astenuto su tutti i punti proposti all’ordine del giorno. Dalla protesta alla proposta; il gruppo di opposizione parte dall’avanzo di amministrazione 2021 del Comune di Donnas che ammonta a 1,3 milione euro. “L’Amministrazione – commentano i quattro consiglieri di Donnas Domani - non ha saputo gestire le ingenti risorse a disposizione, bisognerebbe allora ridurle attraverso l'abbassamento delle tasse ai cittadini. Non c'è quindi molto da rallegrarsi nell'avere 1.358.000 euro di avanzo, ma piuttosto rimboccarsi le maniche e fare qualcosa di concreto e tangibile per i cittadini e le attività economiche che sono in questo momento in forte difficoltà”.

Altra critica alla maggioranza riguarda la bocciatura del progetto di valorizzazione del Borgo di Donnas che avrebbe permesso al Comune di ricevere 20 milioni euro, nell’ambito del PNRR, trattata attraverso una nostra interrogazione.

“Il sindaco stesso – dicono e quattro consiglieri – ha dichiarato che il progetto é stato giudicato ‘pessimo’. Eppure, in diverse occasioni avevamo chiesto con insistenza di poter collaborare all'ideazione dei progetti da finanziare con il PNRR, convinti che la collaborazione sia fondamentale quando si tratta di assicurare risorse così importanti al nostro Comune e alla nostra comunità”. Sicuramente una mano avrebbe fatto comodo.

“Ciò nonostante – concludono Anna Jacquemet, Fabio Marra, Jaël Bosonin, Lucia Iannuzzi - da parte del Sindaco e della Giunta nessun ripensamento e messa in discussione su quanto é accaduto ed anzi l’accusa mossa alla minoranza di essere dei ‘catastrofisti’, delle cassandre, ma i fatti testimoniano l’incapacità amministrativa”.