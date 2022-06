IL 2 LUGLIO GIORNATA DEDICATA ALLE FAMIGLIE AL NIDO “M. BERRA”

Con la fine dell’emergenza sanitaria, e a conclusione del progetto “I bambini in testa 2.0/6”, ideato dall’Assessorato alle Politiche sociali nell’ambito della legge “Buona Scuola”, l’Amministrazione comunale organizza sabato 2 luglio una giornata dedicata alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, proponendo nella sede del nido d’infanzia “Massimo Berra” di regione Crou 21/B, attività di laboratorio outdoor a cura del personale educativo del nido e il laboratorio indoor “Sorprese di terra” tenuto da Ester Leone.

Le attività saranno suddivise in quattro fasce orarie, al mattino dalle ore 9,30 alle ore 11 e dalle ore 11,15 alle ore 12,45, e al pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16,30 e dalle ore 16,45 alle ore 18,15.

La partecipazione avverrà su prenotazione a partire da lunedì 20 giugno e fino a giovedì 30 giugno compresi, tramite e-mail da inviare all’indirizzo nidoberra.comune@leonerosso.eu.

Nella comunicazione sarà necessario indicare:  cognome, nome ed età del bambino;  scuola o servizio dell’infanzia frequentato;  cognome e nome dell’adulto accompagnatore;  recapito telefonico;  fascia oraria di partecipazione. Per ogni fascia oraria potranno accedere ai laboratori massimo 24 bambini.

Ogni minore dovrà essere accompagnato da un adulto munito di mascherina. In caso di fratelli, gli accompagnatori adulti dovranno essere uno per ciascun bambino.

«Giornate come quella proposta il prossimo 2 luglio– dichiara l’assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati - hanno l’obiettivo di riannodare il filo del rapporto tra i servizi per la prima infanzia e le famiglie che era stato bruscamente interrotto a causa della pandemia. Già da alcune settimane le regole all’interno dei nidi comunali sono tornati all’epoca pre-covid, con la possibilità per i genitori di accedere all’interno delle strutture accompagnando i bambini, con un grande beneficio per la serenità dei familiari e dei bambini soprattutto quelli più piccoli. Peraltro, l’evento ci darà modo di presentare di valorizzare gli interventi di riqualificazione degli spazi esterni del nido d’infanzia “Massimo Berra” in un’ottica outdoor, realizzati di recente proprio nell’ambito del progetto. La giornata, inoltre, chiuderà idealmente la stagione 21-22 del servizio, e introdurrà i grandi cambiamenti che interverranno a partire dall’autunno, con l’avvio delle procedure per l’ottenimento dell’accreditamento che costituirà una vera rivoluzione migliorativa in un’ottica di gestione e progettazione dei percorsi educativi condivisa e costruita con e dalle famiglie che dettaglieremo nelle prossime settimane».