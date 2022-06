RENCONTRES INTERNATIONALES VAUDOISES 2022

Le public a pu assister à 7 conférences, la dernière étant celle de Gabriel Audisio, professeur à l'université d'Aix et spécialiste des Vaudois. Deux expositions ont servi de toile de fond à ces Rencontres, l'une d'elles proposée par le Centro Culturale Valdese.

Un peu de tourisme culturel fut également proposé, en particulier avec la visite, en compagnie d'un archéologue, aux ruines du fort de Buoux, qui fut temoin des combats entre catholiques et protestants aux temps des guerres de religion, et puis démantelé sur ordre de Richelieu en 1660.

Les membres du Gruppo Theatro Angrogna ont proposé deux spectacles, trés appreciés : "Li Valdes" à Mérindol le 10 juin et, en clôture des Rencontres, le 11 juin à Cabrières d'Aigues, "Héritages".

Un petit repas champêtre dans un domaine viticole face au Luberon a réuni invités et organisateurs. Ces Rencontres étaient organisées par deux associations : l'AEVHL ( Association des Etudes Vaudoises et Historiques en Luberon ) et CHA ( Cabrières Hier et Aujourd'hui ).

Elles furent rendues possibles grâce à l'aide financière de l' Otto per Mille de l'Eglise Vaudoise, que les organisateurs remercient chaleureusement.