Cesti Natalizi Lussuosi: la realtà dei regali natalizi Deluxe

Almeno una volta nella vita, tutti avranno sentito parlare di Cesti Natalizi.

Si tratta di quel genere di regalo festivo che, all’interno di un cesto semplice o raffinato, include diversi prodotti dall’impronta varia, passando dalla gastronomia tipica di una regione ai prodotti dolciari caratteristici dell’Italia.

Non tutti sanno, però, che esistono anche delle versioni Deluxe degli stessi cesti, pensate principalmente per accontentare quel tipo di destinatario raffinato, importante o potente che sia, come un datore di lavoro o un imprenditore.

Si parla dunque di regali di un certo spessore, che nel settore sono noti come Cesti Natalizi Lussuosi. Al pari di un orologio di qualità o di un gioiello, questi sono regali che vanno apprezzati nel loro senso più intrinseco, andando ad incrociare il pensiero con il valore effettivo dello stesso.

A chi regalare un cesto natalizio lussuoso?

Com’è facile immaginare, i cesti natalizi lussuosi sono cesti natalizi di alta qualità , che hanno un costo decisamente superiore alla media. Questo li rende incredibilmente più esosi dei cesti natalizi tradizionali. A questo punto, chiunque potrebbe domandarsi: “perché regalare un cesto lussuoso, spendendo così tanto?”.

La risposta è da ricercare proprio nel destinatario del regalo.

Come è stato già introdotto nel paragrafo precedente, infatti, i cesti lussuosi sono pensati per accontentare i destinatari più importanti, quelli sui quali è indispensabile fare colpo, farsi apprezzare o, semplicemente, proporre un regalo che sia diverso dal solito, ma sempre altamente qualitativo.

I cesti lussuosi sono pensati come regalo per:

I datori di lavoro : impressionare il proprio capo con un bel regalo è sempre una buona scelta. Come lui stesso si propone a volte di incoraggiare i propri operai con regali standard, ingraziarsi il “boss” con un regalo di questo genere è sicuramente una bella mossa. Possibilmente però, non è un’opzione valida per tutti i tipi di lavoratore;



Aziende e corporazioni : anche in questi frangenti, regalare del cibo con dei pacchetti di lusso è sicuramente una mossa astuta. In determinati campi e settori, infatti, questo è un regalo decisamente gradito, soprattutto se si considera il rapporto generale che intercorre tra mittente e destinatario.

Oltre a queste due opzioni, in ogni caso, il cesto natalizio lussuoso può essere regalato a chiunque per il mittente sia importante.

Può essere una dolce metà, un marito, una moglie, un parente strettissimo. Regalare del cibo, infatti, è sempre un gesto apprezzato e carico di significati emotivi, che fortificano i legami tra le persone.

A maggior ragione, un cesto lussuoso amplifica il significato, connettendo la qualità del regalo all’affetto che si prova per il destinatario.

Non è assolutamente un regalo da sottovalutare.

Cosa c’è in un Cesto Natalizio Lussuoso?

I cesti natalizi lussuosi sono speciali soprattutto per il loro contenuto interno. La selezione dei prodotti, la quantità degli stessi e la presentazione finale del pacchetto sono infatti i tre vertici del lusso di questo regalo.

Ma cosa c’è, di solito, dentro ad un cesto lussuoso?

Così come con i cesti tradizionali, anche in questo caso parliamo perlopiù di pacchetti predisposti, preparati ad hoc da mani esperte del settore. Il “lusso”, in questo caso, si traduce in una quantità esagerata di prodotti, di conseguenza altamente qualitativi, spesso artigianali e tipici di un luogo specifico.

Non mancano quindi i grandi lievitati artigianali, i liquori di lusso, dolci fatti a mano e confetture, vellutate, spumanti di lusso, Rum e biscotti. Si parte quindi da un minimo di 20 o 25 prodotti per cesto, toccando oli estratti a mano, Pinot e chi più ne ha più ne metta.

Un’esplosione di sapori come mai vista prima, che giustifica ovviamente anche il prezzo, quasi sempre sopra i 100€.