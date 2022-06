Pd VdA dibatte sulle pari opportunità

Clotilde Forcellati, Assessora del Comune di Aosta, Paolo Tripodi, Presidente della III Commissione del Comune di Aosta, si confronteranno sul tema della maternità insieme alla Dott.ssa Alice Brioschi, modererà l’incontro Cecilia Lazzarotto.

L’evento si concentrerà sui contenuti del libro curato da Alice Brioschi dal titolo Non sei il tuo senso di colpa. Riflessioni contro il mito della "supermamma”.

Un tema attuale e non sufficientemente dibattuto, ma sui cui è necessario fare delle riflessioni.

Una donna, quando si trasforma in madre, sembra dover soddisfare più le aspettative imposte dagli altri che i propri bisogni. La società giudica ogni decisione personale che parrebbe andare a sfavore del nucleo famigliare: lavorare sì o no, dedicarsi alla casa, ritagliare del tempo per sé.

Il senso di colpa spesso non è solo esterno, ma viene anche da dentro. È facile sentirsi inadeguate davanti alla propria incapacità di avvicinarsi all’ideale di madre perfetta proposta dai social: sorridente, organizzata, ben vestita, in carriera, attenta all’ecologia e alla cucina sana.

Un libro per sfatare il mito della “supermamma” attraverso i contributi di diverse professioniste legate al mondo della maternità.