Aosta: Inaugurazione al Puchoz del progetto "Sport nei parchi"

Sarà inaugurato ufficialmente domani, sabato 18 giugno alle 17.30, nel parco Puchoz di Aosta, con un pomeriggio di sport all'insegna dell'integrazione e della coesione, il progetto "Sport nei parchi", avviato dall'amministrazione comunale alla fine del mese di maggio. L'iniziativa, promossa dall'associazione Sport e Salute in collaborazione con l'Anci, prevede la creazione, nei parchi cittadini, di aree non attrezzate -le cosiddette "Isole di sport"- messe a disposizione dai comuni e gestite dalle associazioni sportive dilettantistiche del territorio, proponendo una serie di attività sportive gratuite rivolte ai cittadini.



All'inaugurazione, parteciperanno le autorità comunali e i rappresentanti dell'associazione Sport e Salute. Già a partire dalle 16.30 sarà possibile accedere liberamente al parco del Puchoz, dall'ingresso di piazza Mazzini o dal passo carraio di via Garibaldi, anche solo per una passeggiata o un momento di relax, oppure partecipare gratuitamente alle animazioni e ai corsi proposti fino alle 19.30: dal tennis tavolo al tiro a segno laser, dal tango al tennis, senza dimenticare la mountain bike, l'atletica e l'hockey. I corsi proseguiranno per tutto il periodo estivo: si potranno praticare gratuitamente diversi sport e partecipare alle attività proposte dalle diverse associazioni che animeranno il grande polmone verde di Aosta con percorsi e gare di basket per ragazzi, pallavolo per adulti, e, per tutti, ginnastica dolce, stretching tone e tonificazione.

"La pratica sportiva- afferma l'assessora comunale allo Sport, Alina Sapinet- è uno strumento di integrazione molto efficace perché consente di avvicinare le persone, condividere gli spazi e fare esperienze insieme, promuovendo un comune senso di appartenenza e di partecipazione".



Per il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, "la società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. La partenza del progetto Sport nei Parchi aggiungerà valore all'idea che lo sport è, e deve essere, accessibile in ogni area del paese".