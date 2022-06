Du 20 juin inscriptions ouvertes à l'UniVDA

À partir du 20 juin prochain, il sera possible de s'inscrire aux cours de l'Université de la Vallée d'Aoste.

Les inscriptions resteront ouvertes- exclusivement en ligne, sur le site de l'Univda- jusqu'au jeudi 8 septembre à midi. Toujours sur son site internet, l'université a publié les appels d'admission aux cours proposés pour l'année académique 2022-2023.

Les annonces contiennent des informations détaillées sur les conditions et les procédures d'admission, les échéances, les procédures de sélection, les frais, la reconnaissance des crédits, les exemptions et les remboursements. ò'appel à candidatures pour le cours en sciences de l'éducation primaire n'a pas encore été publié parce-qu'on attend les dispositions du ministère de l'Université et de la Recherche.

Pour promouvoir son offre didactique, l'université de la Vallée d'Aoste organise deux journées de portes ouvertes, le 15 juillet et le 2 septembre, de 14 à 17 heures, dans le siège de Strada dei Cappuccini à Aoste. Pour participer à l'initiative d'orientation, il est nécessaire de s'inscrire dans la section "open day" du site web www.univda.it.