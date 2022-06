Vuoi vendere casa a Courmayeur? Con Kedros Real Estate hai valutazione gratuita e clienti da Milano e Varese

Il mercato immobiliare è tra i settori più prolifici post-pandemia. Sono tanti gli italiani - e non solo - che in seguito al lockdown hanno deciso di investire in immobili, per tanti e diversi motivi: avere una casa più grande, un giardino, spazi organizzati in maniera differente; poter riunire la famiglia in un unico luogo; ma anche - e forse, soprattutto - sono in molti ad aver guardato alla possibilità di avere una seconda abitazione dove potersi “ritirare” in tranquillità…

L’AMORE DEI LOMBARDI PER LE NOSTRE TERRE

Raccogliendo i desideri dei suoi clienti di Milano e Varese, l’agenzia Kedros Real Estate ha potuto verificare come la Val d’Aosta, e in particolare Courmayeur e le zone limitrofe, siano in cima ai loro pensieri: un apprezzamento facilmente comprensibile per noi che viviamo qui, nelle nostre meravigliose terre, da vivere tanto d’estate tra trekking, escursioni e panorami mozzafiato, quanto d’inverno, sulle nostre stupende piste da sci.

Facile intuire dunque come, chi abbia un immobile da vendere, possa realizzare un buon affare, anche a prezzi più interessanti rispetto al passato vista l’attuale alta richiesta.

IL TEAM DI LAVORO CON OGNI PROFESSIONISTA DEL SETTORE

Per chi volesse avere un servizio a 360 gradi, a partire dalla valutazione gratuita del proprio immobile, può dunque fare affidamento su Kedros Real Estate, con la professionalità e l’esperienza del team di lavoro guidato da Matteo Morrocchi e Marcella Sartore, da più di 20 anni punti di riferimento in campo immobiliare per i clienti di Milano e Varese.

Un’agenzia solida e moderna, grazie a un gruppo di lavoro ampio e in grado di soddisfare ogni passaggio: al fianco del personale commerciale, infatti, nello staff ci sono un ingegnere edile, un geometra e due architetti, per un supporto consulenziale e tecnico completo, anche legato alle ristrutturazioni. Non solo, perché per poter offrire un vero e proprio “pacchetto chiavi in mano”, l’agenzia varesina ha attive importanti partnership con figure professionali - quali avvocato, mediatore creditizio, consulente finanziario - per poter così offrire un unico punto di riferimento che si occupi di tutto ciò che ruota intorno all’acquisto o alla vendita di un immobile.