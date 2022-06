Saint Vincent: Tutti in piazza con La Piazza

Nel corso delle due giornate saranno disputate la III edizione del Memorial Maicol Castelnuovo, il I Torneo Oratorio Saint-Vincent Street Basket e il Trofeo Saint-Vincent Rosa calcio a 5 femminile. Tutte le partite saranno disputate sui campi dell’Oratorio mentre le attività di animazione si svolgeranno in piazza Cavalier di Vittorio Veneto.

Questo il programma

• sabato 25 giugno dalle ore 9 alle 23 - parJte di Calcio a 5 ‣ dalle ore 10 alle 13 - Trekking Saint-Vincent/Chambave e ritorno, con l’accompagnamento di una guida ‣ dalle ore 10 alle 18 - Torneo di mini basket 4 vs 4 ‣ dalle ore 15 alle 19 - Giochi medievali in costume ‣ dalle ore 16 alle 19 – Truccabimbi ore 18 - incontro di calcio a 5 organizzatori vs politici ‣ dalle ore 18 alle 23 - Torneo di basket 3 vs 3 ‣ dalle ore 19 alle 21 - Balli latino-americani e Stage di salsa e bachata con Enzo Sanchez ‣ dalle 21 alle 1 - Festa Pecora nera con dj

• domenica 26 giugno ‣ dalle ore 9 alle 12 - Trofeo di calcio Riviera delle Alpi (organizzato dal Saint-Vincent Calcio) ‣ dalle ore 9 alle 12 - Partite bambini di calcio a 5 ‣ dalle ore 10 alle 17 - Torneo di mini basket 4 vs 4 ‣ dalle ore 10 alle 13 - Truccabimbi ‣ dalle ore 12 alle 12.30 - Spettacolo di magia ‣ dalle ore 12 alle 20.30 - Fasi finali delle partite di calcio a 5 ‣ alle ore 13 - Estrazione della lotteria di beneficenza ‣ dalle ore 17 alle 19 - Fasi finali del torneo di basket 3 vs 3 ‣ alle ore 20 - Premiazione

Nel corso delle due giornate, i commercianti porteranno una selezione dei loro migliori prodotti e alcune offerte sulla strada, dando vita a un Street Commerce.

«Sono lieto di veder tornare lo sport a Saint-Vincent - commenta il sindaco Francesco Favre -, soprattutto con questa formula che, oltre a valorizzare i nostri spazi, diventa anche un interessante a6ra6ore turistico fra i giovani - dice il vicepresidente Paolo Sammaritani -: con questa formula, che abbina discipline diverse e sportivi di varie età, è tu6o il territorio a essere coinvolto a6raverso una rete di sinergie fra istituzioni, associazioni e mondo produttivo». «Gli spazi del nostro Oratorio sembrano essere stata progettata per questo evento - dice il parroco Lorenzo Sacchi - e siamo lieti di metterli a disposizione per un’attività che è in linea con le nostre finalità».

«Vogliamo una Asd Valdostana sempre più presente nell’ambiente sportivo ma anche nella società - spiega il presidente Walter Pizzurro -. uesto evento estivo, che riprende quello aostano ma lo amplia e arricchisce, siamo convinto che piacerà agli sportivi ma anche alle famiglie, che potranno vivere, a Saint-Vincent, un fine settimana pensato per loro».