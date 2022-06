Camion esce di strada a Pontey, morto l'autista

Un camion per il trasporto di inerti è uscito di strada lungo la strada regionale di Pontey, alla rotonda lungo la statale 26, finendo sul greto della Dora Baltea.

Il mezzo pesante era partito dalla Cogne Acciai Speciali di Aosta ed era diretto alla discarica per rifiuti industriali di Pontey. È dell'Aosta Servizi, un'azienda dell'indotto Cogne. Il conducente, forse per un malore, è uscito di strada finendo in una scarpata. Sul posto operano i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine.

L'autista del mezzo pesante è stato estratto senza vita dalle lamiere.