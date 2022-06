Via libera dalla V Commissione concessione di contributi alle piccole stazioni sciistiche

La quarta Commissione "Sviluppo economico", riunita nel pomeriggio di oggi giovedì 16 giugno 2022, ha espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge che contiene disposizioni per la concessione di contributi a favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale.

Sul testo presentato dalla Giunta regionale il 18 maggio sono stati depositati e approvati due emendamenti dell'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy.

Il Presidente della Commissione, Giulio Grosjacques (UV), relatore del provvedimento, esprime «soddisfazione per il parere unanime, a conferma dell'importanza di questo testo di legge per i territori sui quali insistono le piccole stazioni: un intervento che darà certezza a quei comprensori di rimanere aperti anche nei periodi di bassa stagione, consentendo così agli esercizi turistico-ricettivi e commerciali di poter programmare le loro attività grazie anche alla continuità di apertura degli impianti. I contributi sono destinati a tutte e 12 le piccole stazioni, di cui 7 inserite all'interno delle grandi società funiviarie e 5 di proprietà comunale e affidate in concessione ad enti gestori. L'ottenimento del contributo sarà subordinato alla stipula di accordi di cooperazione con le società di gestione e i comuni interessati secondo criteri definiti dalla Giunta: a questo proposito l'Assessore Bertschy presenterà direttamente in Aula un ulteriore emendamento - così come richiesto dalla quarta Commissione e in adesione a quanto proposto dall'Assemblea del CPEL - riguardante la costituzione di un tavolo di lavoro tra tutti gli enti e organismi interessati ai fini della predisposizione della delibera che disciplina i contenuti della convenzione. Gli accordi di cooperazione sono infatti finalizzati proprio a implementare le attività e, di conseguenza, il risultato economico di queste piccole stazioni.»