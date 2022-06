La questione sociale dimenticata dalla giunta Lavevaz

La verifica strisciante di maggioranza trascinata da oltre un anno, legata all'allontanamento dalle linee programmatiche e alla inefficienza della giunta Lavevaz, con la complicità dei 5 “responsabili” di FP-PD, si è momentaneamente raffreddata con un comunicato dell'Union Valdôtaine che annuncia la volontà di rimanere a 18 consiglieri attuali e riconoscere che tale scelta è stata fatta per arrivare alla "soluzione più solida per il movimento dell’UV, malgrado ciò possa rappresentare una difficoltà dal punto di vista amministrativo".

Per l'ennesima volta quindi non si è parlato di programma, e si sono anteposti gli interessi di partito a quelli dei cittadini. E ora ci toccherà assistere a nuovi giri di valzer per assegnare le due poltrone ancora vacanti. Ma chi sarà a rimetterci? Naturalmente i valdostani che vedranno il prorogarsi dell'ennesima crisi e il nuovo record di inefficienza più lungo della storia valdostana mentre la povertà continua ad aumentare, in quella che fu la ricca Valle d’Aosta. In particolare crescono le diseguaglianze nell’indifferenza generale.

Colpa della pandemia e della guerra ma soprattutto dell'assenza di una chiara prospettiva politica, aggravata dalla rinuncia al cambiamento dei federalisti/piddini che hanno completamente abbandonato la strada progressista, mentre la Lega, dopo un anno, dichiara di voler iniziare a fare l’opposizione seria, come annunciato dalla sua segretaria. Area Democratica Gauche Autonomiste ritiene necessario in questa fase costruire con i cittadini, dimenticati e isolati, una più forte protesta per il diritto alla Salute e alla Sanità pubblica e contro l’aumento della povertà, sostenendo la scuola pubblica, e rilanciando il settore turistico, ancora provato dalla crisi e dalla tragica prospettiva di una fiacca ripresa economica.

Sosterremmo con altre forze politiche una norma per garantire anche in Italia un salario minimo, dignitoso, come quello di altri paesi europei; continueremo a richiedere la reintroduzione del bon chauffage per le famiglie meno abbienti e di altre tutele sociali, sul fronte dell’assistenza agli anziani e del sostegno a tutte le nuove tipologie di famiglia e alle lavoratrici e ai lavoratori.