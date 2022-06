Aosta: Affidato incarico per piccole manutenzioni verde urbano

Nella seduta odierna la Giunta ha approvato alcune deliberazioni di modesto impegno economico ma di grande impatto positivo sulla città.

La Giunta Nuti ha approvato loo schema di patto di collaborazione tra Comune di Aosta e cooperativa sociale Indaco per la realizzazione di interventi di cura e manutenzione di fioriere e di modesti interventi di cura delle aree verdi in via Trottechien e in via Stevenin/Bramafam.

Il patto di collaborazione è lo strumento introdotto dall’Amministrazione comunale con l’approvazione, da parte del Consiglio, del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Per il suo tramite l’Ente e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

Una seconda deliberazione riguarda il progetto esecutivo – realizzato quasi interamente da personale comunale - di alcuni lavori di manutenzione della strada comunale di corso Ivrea e di messa in sicurezza del muro di sostegno della strada per la frazione Pléod in località Duvet, per un importo di 125 mila euro. I

lavori in località Duvet saranno la continuazione di quanto già realizzato, vale a dire il consolidamento del muro di sostegno a valle della carreggiata. L'intervento attuale prevede la realizzazione del cordolo di sommità per ulteriori 60 metri a Ovest e per ulteriori 29 metri a Est di quello già costruito, e mediante la posa dei due relativi tratti di sicurvia, dello stesso tipo di quello già posato.

Quanto a corso Ivrea, proseguendo i lavori di fine giugno 2021, si procederà alla rimozione della superficie in conglomerato bituminoso, alla demolizione del calcestruzzo e del giunto e alla successiva realizzazione di uno nuovo, oltre che al ripristino della superficie in asfalto e della segnaletica orizzontale.