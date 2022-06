Aperte le iscrizioni per i soggiorni marini rivolti alle persone con disabilità psicofisiche in VDA

Aperte le iscrizioni fino a martedì 28 giugno, ai soggiorni marini rivolti alle persone con disabilità psicofisiche relativi a quest'anno.

I destinatari sono le persone con disabilità psicofisica di età compresa tra i 18 e i 64 anni compiuti al momento dell’iscrizione, residenti in Valle d’Aosta e in possesso della certificazione attestante l’handicap ai sensi della legge 104/92.

Le finalità del servizio sono quelle di mantenere e ristabilire lo stato di salute psicofisico degli ospiti, creare occasioni di svago e di rapporti sociali, alleviare il carico assistenziale alle famiglie e promuovere l’integrazione della persona disabile attraverso attività e iniziative che tengano conto delle caratteristiche e delle esigenze personali di ogni partecipante.

Il servizio è articolato su tre turni, della durata di 12 giorni ciascuno (compresi il viaggio di andata e ritorno) e si svolgerà presso la Casa per Ferie Villa Marina – Via Alfonso Pinzon, 254 a Igea Marina (RN): 1° turno: da venerdì 22 luglio a martedì 2 agosto 2022; 2° turno da martedì 16 a sabato 27 agosto 2022 e il 3° turno da martedì 30 agosto a sabato 10 settembre.

Il programma di attività (che sono di tipo ludico/ricreativo, educativo/assistenziale e alberghiero) per tutto il periodo del soggiorno è predisposto dal gestore del servizio e la giornata tipo può comprendere varie occupazioni e iniziative da effettuarsi sia all’interno che all’esterno della struttura in relazione anche alle località individuate. Prima del soggiorno estivo sono previsti momenti d’incontro tra gli assistenti e gli operatori di riferimento degli utenti nonché con le famiglie degli utenti per la presentazione del programma di attività e del personale e per l’eventuale acquisizione di informazioni dalle famiglie.

Coloro che intendono partecipare ai soggiorni estivi dovranno effettuare l’iscrizione tramite la compilazione dell’apposito modulo Google (reperibile sul sito: www.coopindaco.it) fino a martedì 28 giugno 2022.

La compilazione potrà avvenire in totale autonomia (compilazione on-line anche con lo smartphone) oppure chiedendo il supporto alla Cooperativa Indaco (Via Bramafam 26/c – 11100 Aosta), previo appuntamento, telefonando al numero 0165/33221.

Il personale di segreteria della Cooperativa Indaco sarà disponibile nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30.

Per ogni turno è previsto un totale massimo di 18 utenti. Qualora il numero delle domande presentate risultasse superiore al numero complessivo di partecipanti previsti, si procederà alla stesura di una lista di attesa.

Saranno considerate valide, ai fini della graduatoria, esclusivamente le domande di partecipazione alle quali dovranno essere allegati, prima del termine previsto per le iscrizioni, i seguenti documenti: certificazione attestante l’handicap ai sensi della legge 104/1992; verbale attestante la situazione di “grave handicap”, ove esistente, ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 3; dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), con certificazione ISEE, in corso di validità, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità.

L’utente partecipa alla spesa del soggiorno estivo sulla base dell’ISEE. Il versamento della quota da parte dell’utente avviene direttamente all’appaltatore almeno 10 giorni prima dell’avvio del turno ed è una condizione imprescindibile per la partecipazione al soggiorno.