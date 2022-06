'Autor de la rencontre', 4 conferences en attendant le 7 Août

En attendant la Rencontre valdôtaine du 7 août prochain, qui se tiendra à Tsantì de Bouva à Fénis, le groupe de travail du projet "La mémoire de l'émigration" piloté par la Fondation Émile Chanoux propose quatre conférences "Autour de la rencontre" sur l'émigration d'hier et d'aujourd'hui.

Le premier des quatre rendez-vous, intitulé "L'émigration récente des Italiens", aura lieu le mardi 21 juin, à 18h, dans la salle de conférence de la bibliothèque régionale Bruno Salvadori d'Aoste: Michela Ceccarelli, auteure du livre "Émigrés 2.0", s'entretiendra avec Delfina Licata, responsable du rapport annuel "Les italiens dans le monde" de la Fondation Migrantes.

Le vendredi 8 juillet, à 21h, dans la salle Viglino du Palais régional d'Aoste, ce sera le tour de "Les émigrés et l'éducation: les pro schola de Champdepraz et de Challand-Saint-Victor". Parmi les orateurs figurent Giuseppe Ciardullo, le sénateur Albert Lanièce, Isabella Petroz et Rosella Rosenzi.

"Entre montagne, mer et mine: une émigration de retour" est le titre du rendez-vous prévu le vendredi 22 juillet, à 18h, dans la salle de conférence de la bibliothèque régionale d'Aoste. La muséographe Beatrice Piazzi présentera son parcours de recherche, entre l'anthropologie et l'histoire de famille.

Le dernier rendez-vous est fixé le vendredi 29 juillet dans la salle Tsantì de Bouva à Fénis, à 21h, avec l'historienne Elena Corniolo qui parlera de "La mobilité des Alpes au XVe siècle : le cas des hauts prélats savoyards". La conférence est organisée en collaboration avec le groupe historique "Le Cors dou Heralt".