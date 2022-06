C.V.A. S.p.A. a s.u. ricerca personale da assumere

In relazione alla selezione finalizzata all’individuazione di quattro risorse in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media), categoria professionale operaio con la mansione di manutentore con compiti di guardiania, da inserire all’interno della DirezioneOperativa/Divisione Esercizio di C.V.A. S.p.A. a s.u, la Società comunica che è stato prorogato a martedì 21 giugno 2022 ore 18.00 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

E’ possibile reperire tutte le informazioni necessarie sul sito di C.V.A. S.p.A. a s.u. al seguenteindirizzo: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi