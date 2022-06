Videosorveglianza, nel 92% dei casi le telecamere non rispettano il Regolamento sulla privacy

A quattro anni dall’entrata in vigore del (GDPR General data protection regulation regolamento europeo su privacy e dati) le città italiane sono sempre più controllate, ma le telecamere disseminate ormai ovunque non sono molto rispettose della privacy dei cittadini. Ad evidenziarlo è un’indagine condotta da Federprivacy in collaborazione con Ethos Academy, su un campione di circa 2.000 individui, secondo cui nel 92% dei casi i sistemi di videosorveglianza non risultano rispettare il Regolamento Ue sulla protezione dei dati personali.

Dall’indagine è emerso che solo nell’8% dei casi i cittadini che entrano in un esercizio pubblico dotato di videosorveglianza trovano esposto un regolare cartello di informativa che avverte in modo chiaro e trasparente la presenza di telecamere, con l’indicazione dei corretti riferimenti normativi e delle informazioni complete che dovrebbero essere fornite all’interessato.

Nel 38% dei casi il cartello è assente – afferma Federprivacy – mentre nel restante 54% dei casi il cartello esposto risulta non compilato con le informazioni necessarie o del tutto inadeguato a causa di riferimenti normativi obsoleti o sbagliati.

Anche se il Gdpr ha segnato una svolta storica per la tutela della privacy dei cittadini, il fatto che chi installa i sistemi di videosorveglianza abbia ancora scarsa sensibilità verso le regole rappresenta un fenomeno preoccupante, se si considera che sono trascorsi ormai due anni da quando i garanti europei hanno pubblicato le Linee Guida n.3/2019 per fornire ogni chiarimento eventualmente necessario.

Sul fronte delle sanzioni, l’indagine ha rilevato che 177 delle oltre mille sanzioni comminate dall’introduzione del Regolamento europeo (15%) sono specificamente riferite a violazioni commesse attraverso telecamere e impianti di videosorveglianza, per un ammontare complessivo di oltre 4 milioni di euro a carico di imprese private e pubbliche amministrazioni, a causa della non conformità alle regole sulla protezione dei dati personali dei loro sistemi.

In Italia, dall’introduzione del GDPR, il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto 8 provvedimenti sanzionatori riguardanti, nello specifico, telecamere e sistemi di videosorveglianza, per un valore complessivo di oltre 219.000 euro e una media di 27.375 euro per ciascuna sanzione.

Secondo quanto emerso dal report, una buona fetta di responsabilità spetta a progettisti e installatori: infatti, su un campione di 1.127 operatori, intervistati dopo aver partecipato di recente a una sessione formativa in materia privacy, solo il 46% di questi ha dichiarato “di rendersi conto di avere a che fare con temi complessi che comportano rischi elevati ed esposizione alle pesanti sanzioni previste dal GDPR”.