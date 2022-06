L'OPINIONE DI UN LETTORE: Bisogna passare dalle parole ai fatti

Il legislatore nazionale continua ad incassare imposte improprie vedi "oneri di sistema" la mia battaglia contro Enerbaltea è iniziata dal 2017 coinvolgendo la Presidenza della Giunta Marquis, seguita con i successivi presidenti ( Vierin, Spelgatti, Fosson,Testolin, Lavévaz, nonché tutte le associazioni dei consumatori regionali.

Un modesto tentativo all'argomento è stato fatto da Fosson con una riunione di tutti i Presidenti delle Regioni Autonome in Cagliari, non se ne conoscono i risultati. Fatto certo è che il governo ha incassato impropriamente e continua ad incassare dei tributi " quali oneri di sistema" senza alcuna obiezione da parte delle regioni a Statuto Speciale, malgrado i forti interventi dell'Antitrust AGCM in Senato classificando l'imposta iniqua e ingiustificabile, attualmente modificata Novembre/Dicembre 2021 "con notevole aggravio" per l'intera utenza dal governo Draghi. Dove si vuol arrivare!!!!!

Poteva essere per i Valdostani una tassazione "ridotta" concordata e/o transata quale ritorno di riparto fiscale?

