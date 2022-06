"Monumenti inCantati", ritorna la rassegna di canto del Coro Penne Nere di Aosta aps

Ritorna, dopo un'assenza che risale dal 2019 prima dello scoppio della terribile pandemia del Covid-19, la rassegna di canto corale "Monumenti inCantati" del Coro Penne Nere di Aosta aps.

L'appuntamento per la 9a edizione dell'evento è in programma per sabato 18 giugno, presso la Chiesa di Hône alle ore 21. Quest'anno alla rassegna sarà presente il Coro "El Vajo" di Chiampo, corale del vicentino.

La storia della corale valdostana. Nei suoi 64 anni di vita, il Coro Penne Nere di Aosta aps, oltre che per la qualità del canto espresso nei suoi centinaia di concerti e nel valore delle sue pubblicazioni canore, è sempre stata riconosciuta la qualità delle sue rassegne. Dal 1967 al 1976, il Trofeo Cori Alpini, culminato con la presenza del Coro SAT. Dal 1990 al 2008 la rassegna Cori al Teatro Romano che ha visto la presenza, tra gli altri, del Coro Barbagia di Nuoro, del Coro la Martinella di Firenze ecc. (per l’elenco completo dei cori partecipanti. Dal 2012 una nuova rassegna caratterizza l’attività del Coro: Monumenti in-Cantati / Monuments en-Chantes.