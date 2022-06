Di seguito tutti i provvedimenti della Giunta Regionale.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Approvata la bozza di accordo tra il Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, il Dipartimento di studi umanistici dell’Università degli Studi di Ferrara e il Comune di Donnas per una collaborazione attiva nel settore della ricerca archeologica preistorica ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale di Donnas.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

La Giunta ha preso atto del finanziamento con approvazione della scheda progetto “I ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento climatico: iniziative di ricerca e innovazione” a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), in anticipazione sul ciclo di programmazione 2021 – 2027, per un importo pari a 950 mila euro individuando quale soggetto attuatore del progetto la Fondazione Montagna sicura.

Approvata la bozza di convenzione tra la Regione e la CVA finalizzata allo scambio di dati territoriali e alla condivisione di buone pratiche nel campo della stabilità dei versanti per rafforzare i monitoraggi e l’efficace azione di mitigazione del rischio sismico e di frane.

Approvato il progetto definitivo degli interventi di protezione dalla caduta massi dalla parete rocciosa in località Bedeugaz nel comune di Saint-Denis, per una spesa complessiva di un milione 152 mila 904 euro.

Approvato il Protocollo di collaborazione sistemica e istituzionale e la scheda tecnica del primo Progetto Bandiera per la Valle d’Aosta, relativo al “Potenziamento della capacità digitale della pubblica amministrazione regionale”, per un importo previsto di spesa pari a 6 milioni di euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Approvato il piano di azione 2022 per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia.