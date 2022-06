Roberto Billotti è il nuovo Segretario Generale della Fillea Cgil VDA

"Sono entrato in punta di piedi in questa categoria, ma in questi anni ognuno di voi mi ha supportato e affiancato. Continuerò con umiltà e con una grande volontà di continuare a imparare, a salvaguardare e a tutelare i diritti dei lavoratori che rappresento".

A parlare è Roberto Billotti è il neo segretario generale della Fillea Cgil Valle d’Aosta. Prende il posto di Ezio Dufour, alla guida del sindacato degli edili della CGIL da 8 anni (due mandati).

Da statuto della Cgil un segretario generale non può fare più di due mandati consecutivi. L’elezione è avvenuta sabato 11 giugno alla presenza del segretario organizzativo nazionale Fillea Cgil Maurizio Maurizzi e della segretaria generale della Cgil Valle d’Aosta Vilma Gaillard.

Il nuovo Direttivo Fillea Cgil VdA

"Oggi si chiude un capitolo importante della mia esperienza in Fillea, categoria che frequento ormai da 27 anni a partire dal 1995 - dichiara il segretario uscente Ezio Dufour - ad ottobre 2018 quando c’è stato l’ultimo congresso della categoria, venivamo da un decennio di crisi in cui il settore aveva perso circa la metà dei lavoratori edili che erano scesi da oltre 4000 a meno di 2000 e un terzo della massa salari complessiva passata da 68 milioni del 2010 ai 42 del 2018. In questi 4 anni ci sono stati un’iniziale inversione di tendenza con un aumento circa del 2 per cento nel 2019, che si è ovviamente interrotta nel 2020 con il blocco di gran parte delle attività dovuto alla pandemia.

C’è stato un deciso aumento: con una massa salari di 47 milioni e mezzo nel 2021, in crescita di circa il 10 per cento rispetto al 2019. Nell’anno in corso la previsione è, quindi, quella di superare i 50 milioni di massa salari. Aumenti dovuti in gran parte alle attività collegate ai bonus ristrutturazioni e all’ efficienza energetica, il cosiddetto 110 per cento e in parte anche ai lavori che avevano subito un rinvio nel corso del 2020".

"In questo contesto - prosegue Dufour - vi sono anche degli elementi di incertezza , legati all’aumento dei prezzi soprattutto per quanto riguarda i materiali collegati alle ristrutturazioni e in parte all’aumento dei costi energetici, collegati anche alla guerra in Ucraina. In tutto questo, pur in una fase di incertezza legata alla guerra e all’aumento dei prezzi, ci sentiamo di dire che le prospettive per il settore sono positive”.

E a questo punto Dufour pone una riflessione: “Va quindi tutto bene? No, paradossalmente i problemi di quattro anni fa si sono ribaltati. Mancanza di posti di lavoro, per esempio. In questo momento c’è nei nostri settori più offerta che domanda, soprattutto per quanto concerne le figure specialistiche".

Ezio Dufour in conclusione lancia un monito: “Sulla sicurezza non ci devono essere né speculazioni né tentennamenti. Lo abbiamo detto e dimostrato con il nostro impegno e le nostre azioni”.

L'Assemblea FilleaCgil VdA