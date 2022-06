Fipe 'per i camerieri contratti pirata

Secondo Enrico Stoppani presidente di Fipe-Confcommercio il settore sconta un problema di reputazione: il lavoro di un cameriere non viene convenientemente valutato. E aggiunge che il reddito di cittadinanza è una causa parziale, dal momento che la legge di Bilancio revoca il beneficio a chi rifiuta due offerte di lavoro.

E' quanto riporta l'ultimo numero di Unionturismo news

Per il presidente Fipe il problema è legato ai contratti pirata che non rispettano i minimi tabellari e non applicano le garanzie dei contratti collettivi. Per uscire da questa situazione occorre rafforzare le scuole professionali, recuperare mano d’opera dall’estero e puntare sulla decontribuzione anche a tempo parziale. Da parte sua e in altra sede il ministro Garavaglia parla di contratti da rivedere.

“Il periodo stagionale - ha commentato - è troppo breve, bisogna trovare modalità per allungarlo, si può lavorare con il welfare aziendale. Però bisogna metterci mano. Perché, attualmente è evidente che il mercato del lavoro è ingessato e bloccato” . Rilancia poi l’idea di lasciare parte del reddito di cittadinanza a coloro che accettano un lavoro stagionale. (Unionturismo news)