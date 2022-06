Fallimento referendum. Percentuali votanti da prefisso telefonico, In Valle poco più del 16%.

Flop del referendum voluto da Salvini e dai radicali; i votanti sono stati meno del 21% il più basso della storia referendaria. Lo scandalo si è verificato a Palermo dove c’è chi parla di furto alla democrazia e chi di voto falsato. Di sicuro è uno scandalo l’incredibile forfait dei presidenti di seggio nel capoluogo siciliano. Sono 170 quelli che hanno rinunciato negli ultimi due giorni, facendo slittare l’apertura di alcune sezioni elettorali al primo pomeriggio. Una macchina elettorale in panne per una partita di calcio. La rinuncia delle persone nominate al ruolo di presidenti di seggio sarebbe arrivata perché oggi è in programma allo stadio Renzo Barbera la finale di play off di Serie C per la promozione in Serie B. L’attenzione è, quindi, rivolta alla partita di calcio più che alle Elezioni Comunali 2022 e ai Referendum sulla Giustizia.

Si ferma al 16,53% l'affluenza per i cinque referendum sulla giustizia in Valle d'Aosta. Su 98.361 aventi diritto, hanno votato appena 16.263 persone. Il Comune con l'affluenza più elevata è stato Chamois, dove è andato ai seggi il 43% degli aventi diritto; l'affluenza più bassa è stata a La Salle, dove si è fermata al 9,51%.

E' gravissimo che a Palermo, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio non si sia presentato per l'insediamento, ovvero abbia rinunciato all'incarico, ritardando l'avvio delle operazioni di voto.

Un tale atteggiamento esprime una assoluta mancanza di rispetto per le Istituzioni e per i cittadini chiamati in questa giornata elettorale e referendaria ad esercitare un diritto costituzionale fondamentale per la vita democratica del Paese.

Ma Palermo è solo un caso. In tutto il resto dell’Italia i referendum che pochi hanno capito sono stati snobbati.