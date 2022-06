Appello URGENTE, animali di diverse specie cercano casa al centro-nord

Gli animali si trovano a Cesena ma sono adottabili in tutto il centro nord e verranno trasportati gratuitamente (o almeno avvicinati alla destinazione, se lontana).

Ovviamente non sono adottabili da allevatori e fattorie didattiche.

Provengono da un piccolo rifugio privato che li ha salvati dal macello, da abbandoni o da maltrattamenti, e che però ora deve chiudere perché non ci sono più volontari né fondi e sono sopravvenuti gravi problemi di salute alla persona che se ne occupa.

Qui sotto ci sono i contatti e l'elenco di animali da adottare, leggi tutto e diffondi, per favore, cerchiamo insieme una casa a questi animali, grazie!

I contatti e gli animali da adottare

Scrivi o telefona a Valentina:

valentina.z@hotmail.com

cell: 349-7726077

Gli animali da adottare sono questi, potrai avere maggiori informazioni e foto su ciascuno di loro scrivendo o chiamando Valentina.

2 cagnolini di 3 anni, taglia media (15 kg), buoni e affettuosi, già sterilizzati.

2 gattini di un anno, già sterilizzati, abituati a stare in casa ma ancora un po' timidi.

2 coniglietti nani, maschio e femmina, di un anno, sterilizzati.

5 porcellini d'india, 3 femmine e 2 maschi sterilizzati, abituati a stare liberi in un stanza, NON in gabbia.

2 pony di 12 anni, femmina nera e maschio pezzato, sterilizzato, buonissimi, da adottare assieme e tenere liberi in paddock, ovviamente NON vanno montati.

2 cavalle di 25 e 27 anni, da adottare assieme, anche loro abituate a stare libere in paddock, non chiuse in box, anche loro da non cavalcare. Sono in buona salute e affettuose.

2 caprette, mamma e figlia, non molto domestiche ma molto belle e simpatiche, serve un terreno ben recintato.