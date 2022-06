Festeggiati dai pionieri e dalle nuove leve i primi 35 anni di attività del rafting valdostano

C’era tutto il bel mondo dello sport pulito, solidale e inclusivo sabato scorso al campo base del Rafting Aventure Villeneuve, dove fondatori e simpatizzati si sono ritrovati per festeggiare e celebrare primi 35 anni di attività. E’ stata una grande e simpatica rimpatriata traenerazioni di rafter cresciuti in Valle.

Infatti, come hanno raccontato nel corso della serata, negli anni 80' il Rafting è approdato in Europa e nel 1987 un gruppo di canoisti appassionati ha fondato a Villeneuve la prima Scuola di Rafting Italiana.

I veterani del rafting

C’è da dire che il Rafting viene riconosciuto dal CONI come disciplina sportiva nel 2010 anno in cui Rafting Aventure in collaborazione con la Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft) ha avviato l'organizzazione annuale di Campionati Italiani e i Campionati Studenteschi e Tappe di Coppa Europa Rafting.

Oggi Rafting Aventure offre la sua esperienza nell’ambito degli sport outdoor e propone molteplici attività: Rafting, Hydrospeed, Kayak, Parco Avventura e Orienteering, Parco Acquatico e molto altro ancora!

Il Centro Rafting fornisce tutta l'attrezzatura tecnica necessaria per affrontare la giornata in sicurezza. E dopo ogni attività docce calde ad bar, hotel e ristorante.

Nel frattempo gli atleti dell’agonistica Rafting Aventure Villeneuve hanno conquistato numerosi titoli italiani, continentali e mondiali. Numerosi sono coloro che hanno e gareggiano con la maglia azzurra. E tra gli atleti campioni sono annoverati tanti disabili che nelle rispettive categorie hanno contribuito in modo determinate al successi di equipaggi azzurri.

Danilo Barmaz (nella foto) ed i suoi ‘soci fondatori’ hanno sposato la filosofia di Martin Luther King che predicava: “Potremmo essere arrivati da navi diverse, ma ora siamo nella stessa barca”.

Per il Rafting Aventure Villeneuve, infatti, l’acqua delle rapide, ancorché impetuose, consente di svolgere attività sportive alternative come il rafting dove lì agonismo si coniuga con l’inclusione eliminando così le barriere culturali.

Il grande uomo ed eccelso atleta diceva: “Con la fede, con la voglia di vivere ogni handicap può essere sconfitto”. Ed è per questo che il Rafting Adventure Villeneune con in testa Danilo Barmaz, hanno contribuito alla nascita del Team Team 3 Gambe in Spalla, un’associazione sportiva 'ASD Team 3 Gambe in Spalla il cuoi obiettivo è promuovere l'inclusione sociale dei disabili attraverso lo sport ed in particolare il trekking anche agonistico a chi ha problemi di deambulazione.

Insomma una grande festa. Una grande festa dello sport pulito, inclusivo e solidale disturbata dall’arrivo in forze di burocrati, funzionai e forze dell’ordine per accertare se tutto fosse regolare.

Nuove generazioni di rafter