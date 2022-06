Istituto storico della Resistenza VDA, Corrado Binel nuovo presidente

Corrado Binel è il nuovo presidente dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta, che raccoglie il testimone da François Stévenin che, come annunciato durante l'assemblea annuale dell'Istituto dello scorso 12 aprile, lascia la presidenza per motivi personali.

Il nuovo direttivo è stato eletto il 7 giugno scorso. Ad affiancare Binel, nel ruolo di vicepresidente, ci sarà Carla Pramotton.

Stévenin era diventato presidente dell'Istituto storico della Resistenza nel 2019, dopo la morte di Cesare Dujany. Il suo lavoro ha permesso all'Istituto, in questi tre anni, di "progredire nelle sue attività di ricerca e formazione in un clima di proficua collaborazione con il personale e all'interno del consiglio direttivo", si legge in una nota.

Questo passaggio di testimone "avverrà nel segno della massima continuità": saranno portati avanti tutti i progetti a cui l'Istituto sta lavorando, dalla ricerca sul tema dell'annessionismo e sul clima intellettuale e culturale degli anni Quaranta e dell'inizio degli anni Cinquanta alla didattica sui grandi e piccoli momenti della storia valdostana contemporanea, passando per la valorizzazione degli archivi e, non ultima, la collaborazione con la Fondazione Emile Chanoux, l'Anpi, l'università e le altre istituzioni culturali della regione.

Nel suo discorso, Binel ha ringraziato il presidente uscente "per il suo lavoro e il suo equilibrio" e ha sottolineato "l'importanza del clima di confronto aperto e di collaborazione che caratterizza la vita del Consiglio", che resterà in carica fino alla fine del 2023