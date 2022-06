L'Associazione A.L.I.Ce. Valle d'Aosta è lieta di invitarvi all'evento "UN VOLO IN ALTA QUOTA" con il coro AliAli (formato dai malati di ictus e parkinson e dei loro caregiver) che si svolgerà al Jardin de l'Ânge a Courmayeur l'11 giugno 2022 alle ore 17:00.

Il coro AliAli canterà assieme al Coro Penne Nere e ai Tamtando.

Il Coro Penne Nere così come Tamtando non hanno certo bisogno di presentazioni! Entrambe le formazioni si sono esibite ottenendo grandi successi in Italia e all'estero.

Il coro Penne Nere è nato nel 1958 e da allora è rimasto al passo con i tempi modernizzandosi pur rimanendo "Coro", con lo stesso entusiasmo e serietà degli inizi.

L'APS Tamtando promuove la musica extra-europea da oltre vent'anni, in particolare con l'utilizzo delle percussioni. Tante le collaborazioni artistiche e formative con musicisti di fama internazionale, altrettanti i progetti artistici e le collaborazioni con compagnie teatrali, orchestre sinfoniche ed enti culturali.

AliAli è un coro nato a settembre del 2021 ed è composto da persone colpite da ictus o parkinson e dai loro caregiver. Creato dall'Associazione A.L.I.Ce. Valle d'Aosta per un progetto di riabilitazione logopedica (allenamento della voce tramite il canto) e fisica (coordinazione del movimento tramite l'utilizzo degli strumenti a percussione) grazie alla disponibilità e professionalità dei Tamtando. Oltre alla riabilitazione, il Coro rappresenta anche un momento di unione, di condivisione e di serenità per tutti i partecipanti.