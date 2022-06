Incidente sul lavoro a Villeneuve nella giornata di ieri, dove un uomo è caduto da una scala, in una falegnameria.

L'uomo è stato trasportato di urgenza e in codice rosso all'ospedale Parini di Aosta per trauma cranico e ricoverato in prognosi riservato nel reparto di rianimazione.

Il primo intervento è stato condotto dai Carabinieri della stazione di Saint-Pierre.